عيد ميلاد هاني شاكر.. كيف كان فأل خير في حياته الزوجية والفنية

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجم هاني شاكر، الذي يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية حاليا.

بدأ حياته الفنية بالمشاركة في فيلم "سيد درويش"، والذي مثل فيه دور سيد درويش في صغره.

شارك مع العندليب عبدالحليم حافظ بالغناء ضمن الكورال في أغنية "بالأحضان"، اكتشفه الموسيقار محمد الموجي في عام ١٩٧٢، وقدم له أول أغنية، وهي "حلوة يا دنيا".

يوم عيد ميلاده وصدفة سعيدة :

كشف هاني شاكر أن عيد ميلاده يوافق نفس يوم زواجه من زوجته نهلة ويحتفلان معا بمناسبتين في يوم واحد، كما أن أول حفلة أقامها مع الفنانة فايزة أحمد كان يوم عيد ميلاده في 21 ديسمبر منذ عدة عقود وهو لا ينسى هذه الذكرى، مبينا أن ظهور على المسرح شهد مشكلة لضرورة استئذانه من مدير الأمن لكي يسمح له بالصعود للغناء على المسرح.

وتابع: في لقاء تلفزيوني قولت لماما لو مغنتش النهارده مش هغني تاني خالص وهتشاءم بعيد ميلادي بس الحمدلله طلعت وغنيت وكانت الحفلة بعد الساعة واحد واستئذنوا اطلع بعد واحدة لمدة 20 دقيقة وكانت انطلاقتي الحقيقية».

سبب رفضه الاحتفال بعيد الأم:

وكشف أمير الغناء العربي برنامج السيرة عن رفضه الاحتفال بعيد الام حيث قال: "ارفض الاحتفال بعيد الأم لأنه اليوم الذي توفيت به والدتي بسكته قلبية بمفردها داخل المنزل".

انتخابه نقيبا للموسيقيين:

اُنتخب نقيبًا للمهن الموسيقية في عام ٢٠١٥، لكنه قدم استقالته مرتين بعد التطاول عليه، ولكنه عدل عنهما بعد رفض أعضاء النقابة الاستقالة، ولا يزال يمارس مهام منصبه حتى الآن.

دخل في الفترة الاخيرة في صراعات عنيفة مع مطربي المهرجانات ، حيث أثار قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر منع عدد من المغنيين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، جدلا واسعا في مصر.

وتضمنت القائمة، التي أصدرتها النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، 19 اسماً من "مؤدي المهرجانات" الممنوعين من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

ونشر شاكر قرار النقابة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأكدت النقابة أنه: "يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

حياته الزوجية:

هاني شاكر متزوج من السيدة نهلة توفيق منذ عام ١٩٨٢، وأنجبا ابن تٌدعى دينا، وابن يٌدعى شريف

تحدث هاني شاكر، عن بعض الأسرار من حياته الخاصة، وعلاقته بزوجته نهلة توفيق.

هاني شاكر، قال خلال لقائه في برنامج «حكايات لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، والمذاع عبر فضائية dmc: «عشت قصة حب وخطوبة ولكنها لم تكتمل قبل أن أتعرف على زوجتي نهلة، ولم يكن لي تجارب كثيرة في الحب».

وقال :" خلال غضبي لا أغادر غرفتي ولكن أظل فترة في الصالون، ومن بعدها أعود لغرفتي، لأنني لا أجد سببًا معينا يجعلني أنام خارج غرفتي»

وعن أكثر المواقف الغريبة في زواجهما قال: «إحدى المعجبات أدعت أنها زوجتي، وكانت تتحدث مع زوجتي وتطلب لقائها، وكنا في أول فترة زواجنا ولم تكن تعرفني جيدًا الأمر الذي أتاح للمعجبة التسلية بها جيدًا».

وأضاف: «في بداية زواجي، قمت بعمل أغنية رومانسية لزوجتي من مقام البياتي، ولحنتها وكنت سعيد جدًا بها، ولكن اكتشفت أنها لا تحب النوع البياتي وقالت لي أنها لم تعجبها وهذا ما ازعجني وجعلني؟ أنسى الأغنية

وفاة ابنته:

توفيت ابنته دينا في عام ٢٠١١، بعد صراع مع السرطان، تاركة له حفيدين تؤام.

تحدث هاني شاكر مع وفاء الكيلاني في برنامج السيرة عن وفاة ابنته دينا بخاصة وأن أصعب لحظة في حياته كانت دفن ابنته فعلى الرغم من حزنه الشديد على وفاة والدته إلا أن وفاة ابنته كان موقف أصعب بكثير لأنه دنه جزء منه في التراب.

وأكد شاكر أنه يرى ابنته في حفيدته مليكة التي تشبهها كثيراً في التصرفات وطريقة التعامل وحتى أسلوب الحديث.

لكن السؤال الأصعب بالنسبة لهاني شاكر عندما أخبرته وفاء الكيلاني إذا كان قد تمنى وفاة ابنته عندما اشتد عليها المرض بعد معاناة دامت لـ4 سنوات تقريباً حيث تدهورت حالتها كثيراً إلا أن إجابته كانت بالنفي وأكد أن هذا لم يحدث أبداً.

وأضاف كان لديه أمر كبير في شفائها فعلى الرغم من فشل العلاج في باريس لأكثر من عامين إلا أنه خطط معها للسفر إلى الصين بسبب علاج جديد للسرطان هناك حتى أن دينا نفسها كانت متمسكة بالأمل إلى اللحظة الأخيرة وتدعو الله بالشفاء.

تمسك دينا ابنته بالحياة هو دفعه نحو الأمل والدعاء إلى الله لها بالشفاء وبالتالي لم يتمكن أبداً من فقدان الأمل لذلك عند وفاتها كان الأمر صعب للغاية فلم يصدق عندها أنها رحلت عن الحياة.