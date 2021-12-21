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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد يبعث رسالة إلى الجيش التونسي تتعلق بمواجهة جائحة كورونا

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

كلَّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الدفاع الوطني عماد مميش، بإبلاغ تقديره لكل ضباط ورجال الجيش على ما يبذلونه من جهود، ليس فقط في المجال العسكري، ولكن أيضا في عدة مجالات أخرى، خاصة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
 

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال سعيد، لوزير الدفاع الوطني، في قصر قرطاج، حيث تم تخصيص اللقاء لمتابعة سير عمل المؤسسة العسكرية، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن الدفاع عن حرمة الوطن.

 

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد كلَّف إدارة الصحة العسكرية بمهمة تسيير الأزمة الصحية في البلاد، عقب إقالة وزير الصحة فوزي المهدي، وسط تفاقم جائحة فيروس كورونا.

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