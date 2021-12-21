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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسر ظهور ابنتها في مهرجان الجونة

في عيد ميلاد نجلاء فتحي.. صدى البلد يكشف سبب غيابها عن عزاء محمود ياسين

نجلاء فتحي و محمود
نجلاء فتحي و محمود ياسين

يوافق اليوم الثلاثاء ، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي تحتفل بعامها الـ70، والتي استمرت على مدار سنوات طويلة تحتل مكانة كبيرة فى قلوب الجاهير المصرية والعربية.

 

كانت تجلاء فتحي رمزا للأنوثة والرومانسية الحالمة، وبعدها تحولت إلى رمز للمرأة القوية. وعل الرغم من غيابها عن الساحة الا أن صورتها وأعمالها خالدة في وجدان محبيها.

 

تعددت الأعمال للنجمة نجلاء فتحي ووصلت إلي مايقرب من 80 فيلما كان نصيب الأسد منها مع النجم الراحل محمود ياسين منهم أنف وثلاث عيون والرصاص لاتزال في جيبي والوفاء العظيم والمرأة الحديدية والعاطفة والجسد ودمي ودموعي وابتسامة.

وارتبطت نجلاء فتحي بعلاقة صداقة وطيدة مع النجم محمود ياسين ، خيث سادت حالة من التساؤلات بعد غيابها نهاية العام الماضي عن جنازة الفنان محمود ياسين.

وكشف المؤلف عمرو محمود ياسين في تصريح خاص لصدى البلد ، ان الفنانة القديرة نجلاء فتحي قد تخدثت مع والدته وقدمت لها واجب العزاء .

أضاف:" ان الفنانة نجلاء فتحي اعتذرت لهم عن الحضور للعزاء او الجنازة بسبب ظروف خاصة بها ، وليس بسبب خوفها من فيروس كورورنا كما قيل ".

 

خلافها مع العندليب:

على الرغم ان العندليب كان له دور كبير في حياتها الفنية ، الا انه حدث بينها وبينه خلاف فى بدايتها الفنية حيث اتفق معها "حليم" على البقاء بعيدا عن الأضواء حتى يبدأ تصوير فيلم (أبي فوق الشجرة)  لكنها خالفت الاتفاق وشاركت فى عدة أفلام شبابية فى تلك الفترة فغضب "حليم" وأسند الدور للفنانة "ميرفت أمين".

 

ابنة نجلاء فتحي الوحيدة

رزقت نجلاء فتحي بابنة وحيدة من زوجها سيف أبوالنجا أسمتها «ياسمين»، ولفتت الأنظار ، بعد ظهورها النادر في مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

 

وارتدت وقتها «ياسمين»، فستان أخضر قاتم اللون، يشبه في تصميمه فستان الأميرات، كما أنه جاء دون أكمام أو نقوش بارزة، وكان أبرز اللقطات التي ظهرت بها، حين أمسك زوجها المخرج خضر محمد خضر، حذائها ذو الكعب العالي، لمساعدتها في السير على السجادة الحمراء.

اعتزال نجلاء فتحي الفن:

اعتزلت نجلاء الفن عام 2000 بعدما تعرض فيلمها "بطل من الجنوب عزيز عيني"، لمؤامرة رفعه من دور العرض السينمائي، وتوقف مسلسلها "وجه القمر"، فتفرغت للأعمال الخيرية.

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