وزارة الرياضة الكاميرونية: بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها

أكد إيزيكال مينسيب، عضو اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا، والمتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون، إن بطولة كأس الأمم ستقام في موعدها بشهر يناير المقبل.

وقال إيزيكال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إنه لشرف كبير وفخر للكاميرون استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورئيس الاتحاد الافريقي أكد اليوم إقامة البطولة في موعدها وعدم تأجيلها".

في سياق اخر ضمت قائمة منتخب مصر المعلنة لخوض الأمم الإفريقية 40 لاعبا وهم:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 10 لاعبين دفعة واحدة قبل 28 ديسمبر الجاري على ان يتم إرسال قائمة تضم 30 لاعبا فقط “ 28 أساسيين ولاعبين إضافيين تحسبا لإصابات وما إلى ذلك ” وذلك وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.