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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. الجمهور يدعم طارق حامد بهاشتاج لا يقارن

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج طارق حامد لا يقارن، لدعم نجم الزمالك بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

 

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للمنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية.


وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر 40 لاعبا ، وشهدت مفاجأة كبرى باستمرار استبعاد كيروش لـ طارق حامد نجم خط وسط الزمالك.

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نجوم القطبين عن اختيارات كيروش : استبعاد طارق حامد حرمان من خبراته

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نجم الأهلي يطالب كيروش بعودة طارق حامد وحسين الشحات إلى قائمة المنتخب

وكشف الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، سبب استبعاد مدرب منتخب مصر لكرة القدم كارلوس كيروش، لـ طارق حامد و حسين الشحات، من قائمة المنتخب الوطني.

وأضاف الأدور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كيروش يميل إلى اللاعبين المحترفين في الدوريات الاجنبية، لافتا إلى أن كيروش يرى أن عمر مرموش هو الخيار الأول لديه. 

وتابع الناقد الرياضي، أن حسين الشحات نفس مركز محمد صلاح، وكيروش يرى أن الشحات لا يقنع، مستدركا أن إمام عاشور مشاركته الهجومية أفضل.

وأكمل الأدور، أن كيروش يرى أن زيزو ومصطفى فتحي أفضل من الشحات، لافتا إلى أنه غير مقتنع بطارق حامد لأن تاريخه مع المنتخب لا يرى أنه جدير باللعب فيه وهناك الأفضل.

طارق حامد منتخب مصر الأول هاشتاج بطولة الأمم الإفريقية كارلوس الجهاز الفنى

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