مع شجرة الكريسماس.. إلهام شاهين رفقة ليلى علوي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الهام شاهين صورا جديدة لها رفقة النجمة ليلى علوي في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “سنة جديدة عيدة على أعز رفيقاتي” وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم يوم الاثنين المقبل، وذلك فى إطار ندوات الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع".

ويدور الصالون الثقافي، حول قضية «عاهرة سارتر» أو «المومس الفاضلة»، ويدير الصالون الناقد الفني الكبير طارق الشناوي.

وقال تامر عبدالمنعم، إن قضية «عاهرة سارتر» كان لابد من إلقاء الضوء عليها بحضور نجمة كبيرة مثل إلهام شاهين لتتحدث عنها.

وأضاف عبدالمنعم، أن قصر السينما ضمن هيئات وزارة الثقافة التي من المفترض أن تناقش جميع القضايا التي لها أثر في المجتمع.