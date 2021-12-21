في عهد الرئيس السيسي.. استثمارات المشروعات البتروكيماوية تزيد عن 125 مليار جنيه

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأيام القادمة، عدداً من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والتي سيبلغ حجم الاستثمارات بها بنحو إجمالي 92,4 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم للمصريين.

وتشمل تلك المشروعات، بعض المشروعات في قطاع البترول والبتروكيماويات، القطاع الذي كلف الرئيس بالإهتمام به، لتحقيق قيمة مضافة من قدرتنا النفطية، خاصة عقب دخول حقل ظهر على خريطة الإنتاج، وبدء تحقيق فائض في الميزان التجاري بقطاع البترول.

وتعد صناعة البتروكيماويات صناعة العصر حيث يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، وينتج عنها المئات من المنتجات الهامة، كما إنها تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعى وتحقيق قيمة مضافة تساهم فى دعم الاقتصاد القومى.

مشروعات البتروكيماويات

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة بالتوجيه بتنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات، بدمياط والإسكندرية، وذلك يقيمة استثمارات وصلت 72 مليار جنيه، بحسب وزير البترول المهندس طارق الملا، مما رفع الإنتاج إلى 4 مليون طن سنوياً، بالاضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.

وتتميز تلك الصناعة بالتنوع الكبير فى منتجاتها وقدرتها على إحلال منتجاتها محل المنتجات الطبيعية مثل “الخشب، الحديد”، بالإضافة إلى أن منتجاتها تستخدم فى الحياة اليومية، ويمكن من خلالها إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على المواد الخام البتروكيماوية لتصنيع العديد من المنتجات المستخدمة فى مختلف نواحى الحياة وفى مختلف المجالات الصناعية، مثل صناعات التعبئة والتغليف والصناعات المغذية للسيارات، وصناعات التشييد وعدد من الصناعات الأخرى تشمل الصوبات الزراعية والسجاد والموكيت .

وقال وزير البترول طارق الملا، أن ماتشهده صناعة البتروكيماويات في مصر حالياً من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، وهي تكليفات مباشرة من القيادة السياسية والرئيس عبدالفاتاح السيسي.

مشروعات مصافي التكرير

وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم ، وبتكلفة استثمارية 1ر4 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

الرئيس يفتتح أكبر مجمع بتروكيماويات

فى أغسطس 2016 أفتتح الرئيس أكبر مجمع بتروكيماويات بالشرق الأوسط فى الإسكندرية "إيثدكو" ويعد المشروع شركة مساهمة مصرية 100% حيث نفذت شركة بتروجيت كامل أعمال الإنشاءات التي شملت جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مخصص لتنفيذ وحدة إنتاج الإيثيلين، والجزء الثاني مخصص لتنفيذ وحدة إنتاج البولي إيثيلين، والجزء الثالث مخصص لتنفيذ وحدة المرافق.

وبلغت استثمارات المجمع نحو 1.9 مليار دولار وتضمن المشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، كما يعمل مشروع "إيثيدكو" لتوفير المواد الخام البتروكيماوية التى تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية ويتضمن المشروع أكبر برج تبريد فى مصر ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحى بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو 700 ألف طن سنوياً من البولى إيثيلين، ويقع المشروع على مساحة 175 فداناً بمنطقة العامرية بالإسكندرية.