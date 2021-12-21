تجديد الاعتماد الأوروبي لأجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب نجحت في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازات A320 Neo- B777-200ER-B737-800NG بأعلى مستويات التأهيل وذلك استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بإتباع المعايير الدولية في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي.

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية نجحت أيضًا في اعتماد إضافة خاصية ال UPRT لجهاز الطيران التمثيلي من طراز B737-800 NG وذلك لتتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي و تدريبات الطيران، ويعد هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى إمكانيات الجهاز ويساهم في تدريب السادة طياري شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركات المصرية الخاصة والأجنبية بأحدث نظم التدريب المعتمدة دولياً بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.