بعد قليل.. البحرين علي موعد مع حدث تاريخي

لأول مرة في تاريخ المملكة ..

ينطلق في تمام الساعة الواحدة وست دقائق ظهرًا بتوقيت البحرين أول قمر صناعي بحريني «ضوء1» علي الصاروخ «فالكون9».

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية فإنه من المقرر أن يجري إطلاق «ضوء 1» على متن رحلة SpaceX CRS-24 وسيحمله الصاروخ «فالكون 9»، وذلك بعد خضوعه لعدد من الاختبارات لمحاكاة البيئة الفضائية.



كما تم تصميم وبناء القمر الاصطناعي «ضوء 1» بأيدي وكفاءات بحرينية وإماراتية من مختلف التخصصات الهندسية، وعمل الفريق المشترك على إنجاز المشروع في مختبرات الفضاء بدولة الامارات.



ويتكون الفريق الذي عمل على إنجاز تصميم وبناء «ضوء 1» من 23 طالباً جامعياً، من بينهم 9 طلاب بحرينيين ، و14 طلاب إماراتيين من جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي.