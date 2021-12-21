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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: فتح باب الترشح لـ جائزة مصر للتميز الحكومي العربي.. تفاصيل

وزير التعليم
وزير التعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لـ جائزة مصر للتميز الحكومي العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي

أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي العربي


- تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي

- تحديث وسائل واساليب التعليم

- تحقيق مجتمع المعرفة وتشجيع الابتكار والابداع لدعم تطوير التعليم في مصر

-وتتمثل الفئات المستهدفة في مختلف الفئات من المؤسسات والافراد

خطاب رسمي

فئات جائزة التميز الحكومي (١٥ جائزة)

- أفضل وزارة عربية 
- افضل هيئة او مؤسسة حكومية
- أفضل مبادرة او تجربة تطويرية حكومية
- أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب
- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم
- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة
- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية
- أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع
- أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي
- أفضل وزير عربي
- افضل محافظ عربي
- أفضل مدير عام لهيئة او مؤسسة حكومية
- أفضل موظف حكومي عربي 
- أفضل موظفة حكومية

يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للجائزة :
https://ageaward.com

وتم تحديد أخر موعد للتسجيل ليكون الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢  

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها لن تتحمل أي أعباء مالية من المشاركة في المسابقة المشار إليها 

التعليم طارق شوقي أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي العربي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فئات جائزة التميز الحكومي

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