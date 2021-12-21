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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-12-2021

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الثلاثاء 21-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.650615.7786
يورو17.663217.8141
جنيــه إسترليـنى20.729220.9051
دولار كنـدى12.105012.2079
كرون دانمركى2.37552.3953
كرون نرويجى1.74181.7565
كرون ســويدى1.71171.7263
فرنك سويسرى16.967217.1135
100 ين يابانى13.764813.8799
ريـــال سعـــودى4.16824.2032
دينــار كويتى51.606152.1625
درهم اماراتى4.26054.2965
دولار اســـترالى11.168311.2612
دينــار البحــرين41.509141.8654
ريـــال عمـــانى40.650941.0902
ريـــال قطــــرى4.29724.3330
دينـار اردنـى22.064822.2925
يوان صينى2.45612.4764
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي دينار كويتي ريـــال قطــــرى أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

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