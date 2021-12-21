أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الثلاثاء 21-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|15.6506
|15.7786
|يورو
|17.6632
|17.8141
|جنيــه إسترليـنى
|20.7292
|20.9051
|دولار كنـدى
|12.1050
|12.2079
|كرون دانمركى
|2.3755
|2.3953
|كرون نرويجى
|1.7418
|1.7565
|كرون ســويدى
|1.7117
|1.7263
|فرنك سويسرى
|16.9672
|17.1135
|100 ين يابانى
|13.7648
|13.8799
|ريـــال سعـــودى
|4.1682
|4.2032
|دينــار كويتى
|51.6061
|52.1625
|درهم اماراتى
|4.2605
|4.2965
|دولار اســـترالى
|11.1683
|11.2612
|دينــار البحــرين
|41.5091
|41.8654
|ريـــال عمـــانى
|40.6509
|41.0902
|ريـــال قطــــرى
|4.2972
|4.3330
|دينـار اردنـى
|22.0648
|22.2925
|يوان صينى
|2.4561
|2.4764