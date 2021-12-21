ماجدة خير الله : «ليه لا 2» الأفضل بين مسلسلات المنصات 2021

أكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن المنصات الإلكترونية أضافت إلى الدراما المصرية، خاصة أنها قدمت موضوعات درامية مختلفة عما يطرح على الشاشة الصغيرة.

وأضافت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها ترى أن أفضل عمل قدم على المنصات الإلكترونية لهذا العام 2021 هو مسلسل “ لية لا 2 ” ، خاصة وانه طرح فكرة التبني بشكل مختلف ، وقامت بإخراجه مريم أبو عوف ومن بطولة منة شلبى.

وتابعت أن هناك عملا متميزا هذا العام تم تقديمه على المنصات وهو مسلسل “ موضوع عائلى ” للمخرج أحمند الجندى والفنان ماجد الكدوانى.

واستكملت ماجدة خير الله أن هناك أعمالا فنية جديدة طرحت العام الماضى 2020 ومنها فى كل أسبوع يوم جمعة، والتى رشحت منة شلبى من خلاله إلى إحدى الجوائز العالمية، كما تم تقديم مسلسل نمرة 2 ، والذى يعد بمثابة فيلم ، حيث ان كل حلقة بمخرج مختلف وابطال مختلفين ، وتم تقديمها بشكل سينمائى.

وتتابع ماجدة خير الله حديثها قائلة : المنصات الالكترونية لن تؤثر على الرواج السينمائى خلال عام 2022 ، فنوعيات الأفلام التى تصنع خصيصاً للمنصات تكون مختلفة عن الافلم التى يتم طرحها جماهيرياً.

الناقدة ماجدة خير الله

أهم الأعمال :

شهدت المنصات هذا العام 2021 رواجاً شديداً من قبل الجمهور الذى حرص على الاشتراك فيها ، خاصة وأنها أصبحت تقدم مادة درامية دسمة ، سواء فى الكم أو الكيف ، حيث تميزت المنصات الالكترونية بتقديم محتوى فنى متعدد ذات طابع فنى خاص .

وتعد مصر من أكبر الدول التى كانت المنصات تستهدف جمهور ، لذا فقد تم صنع عدد من الأعمال خصيصاً لها خلال عام 2021 ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال .

شهدت المنصات هذا العام 2021 رواجاً شديداً من قبل الجمهور الذى حرص على الاشتراك فيها ، خاصة وانها أصبحت تقدم مادة درامية دسمة ، سواء فى الكم أو الكيف ، حيث تميزت المنصات الالكترونية بتقديم محتوى فنى متعدد ذات طابع فنى خاص .

اللعبة 2 :

كان من أوائل الأعمال الفنية التى عرضت هذا العام على المنصات هو مسلسل اللعبة 2 ، والذى حقق نجاحاً كبيراً .

العمل عرض فى أوائل شهر يناير من عام 2021 ، وقام ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف من إخراج معتز التونى ، ويعرض على منصة شاهد .



دراما كوين :



من أوائل الأعمال التى طرحت هذا العام عبر المنصات هو مسلسل دراما كوين ، والذى قامت منصة نتفلكس العالمية بطرحه .

مسلسل دراما كوين ، قامت ببطولته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مقدمة البرنامج الكوميدي الشهير "لايف من الدوبلكس" ، بجانب عدد من الفنانين ابرزهم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، وأسامة عبد الله، ومن تأليف أبلة فاهيتا، محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت .

وقد عرض العمل عبر منصة نتفلكس في 190 دولة وترجمته لـ32 لغة ، وقد وضعت الدمية الشهيرة صوتها علي الترجمة باللغة الانجليزية ، ودرات أحداثه في ٦ حلقات فقط ، في إطار كوميدي ، حيث تتورط الدمية الشهيرة في جريمة مما يدفعها الي محاولة اثبات براءتها .

المسلسل من إخراج خالد مرعي وتأليف كل من محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت .



لية لا 2 :

واحد من أبرز الأعمال التى عرضت على المنصات هذا العام ، وهو الجزء الثانى من مسلسل لية لا2 ، وقد تمكن العمل بالرغم من عرضه على منصة من تحقيق نحاجاً كبيراً وتأثيرا فى المجتمع ، حيث تم زيادة طلبات الكفالة فى مصر بحسب ما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى .

مسلسل ليه لا 2 يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.



شقة 6 :



كان شقة 6 من أبرز الأعمال التى عرضت على المنصات هذا العام ، وعلى الرغم من الجدل الذى أحدثه العمل بسبب نهايته ، إلا أنه حقق نجاحاً جماهيرياً .

مسلسل " شقة 6 “ ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، وهو من بطولة روبى وأحمد حاتم ورحاب الجمل وصلاح عبد الله ، وتأليف ورشة كتابة مكونة من 4 مؤلفين هم سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب ، وإخراج محمود كامل



60 دقيقة :



من الأعمال التى حازت على إشادة هو مسلسل 60 دقيقة ، وهو من تأليف الكاتب محمد هشام عبية ، وقد تميز العمل بطرحه موضوعات جديدة على الدراما المصرية ، بالإضافة الى انه ينمتى الى الدراما النفسية .

مسلسل 60 دقيقة من بطولة ياسمين رئيس وسوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر ، ومن إخراج مريم الأحمدى .

أنصاف مجانين :



مسلسل أنصاف مجانين ينتمي هو الآخر إلى الدراما النفسية ، وقد تم طرح موسمين منه هذا العام ، حيث طرح الموسم الاول فى يناير ، إما الموسم الجديد فقد تم طرحة فى ديسمبر الحالى ، وبلغ عدد حلقات كل موسم 12 حلقة .

المسلسل شارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم أحمد خالد صالح وأسماء جلال وصدقى صخر .



ستات بيت المعادى :



من الاعمال التى تم طرحها فى أواخر عام 2021 ، وهو مسلسل ستات بيت العادى المأخوذ عن المسلسل الاجنبى why women kill .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من المساء يسكن فى نفس المنزل عبر 3 أزمنة مختلفة ويتعرضن للخيانة، مما يدفعهم جميعاً إلى قتل أزواجهن.

تقوم ببطولة مسلسل ستات بيت المعادى 4 فنانات هن كندة علوش وانتصار وإنجى المقدم وتارا عماد ، ومن إخراج محمد سلامة .



موضوع عائلى :



يعد موضوع عائلى إيضاً من أواخر الأعمال التى طرحت فى الأسابيع الأخيرة من عام 2021 ، وهى البطولة الاولى للفنان ماجد الكدوانى فى الدراما التليفزيونية ، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم سما إبراهيم ورنا رئيس .

