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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين ومع مين.. أسما شريف منير تشوق الجمهور لسفرية جديدة.. شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت اسماء شريف منير، في الصور بشنط السفر من المطار وعلقت قائلة: “ لعبة كل مرة ؟ فين ومع مين ؟ " 


يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

 

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت: "بس حقيقى من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت في ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة"

أسما شريف منير التواصل الاجتماعي شريف منير محمود حجازي انستجرام المطار

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