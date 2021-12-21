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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض

صدى البلد

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 5.26 نقاط، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 11 ألفا و653.27 نقطة.


وجرى خلال جلسة اليوم تداول 84 مليونا و90 ألفا و961 سهما، بقيمة 226 مليونا و355 ألفا و549.416 ريالا، نتيجة تنفيذ 6376 صفقة في جميع القطاعات.


وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة.


وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 667 مليارا و443 مليونا و975 ألفا و778.440 ريالا، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 667 مليارا و254 مليونا و220 ألفا و895.330 ريالا.

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