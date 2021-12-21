هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده على إنستجرام

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي عرف بلقب أمير الغناء العربي، والذي له مسيرة فنية كبيرة استطاع من خلالها أن يجعل لنفسه مكانة كبيرة في عالم الفن.

وشارك الفنان هاني شاكر صورة عبر حسابه الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام محتفلا بيوم ميلاده.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره مهنئيه بالتعليقات، وجاء من أبرزها: العمر كله يا أمير القلوب - كل عام وأنت بخير يا أمير الغناء.

ويعد الفنان هاني شاكر من أسرة فنية حيث أن خالته هي الفنانة الراحلة آمال زايد، وبذلك فإن ابنتها معالي، تُعتبر ابنة خالته، كما كان لـ آمال شقيق آخر وهو السيناريست محسن زايد، وبذلك فإنه يعتبر خال كلاً من هاني شاكر، ومعالي زايد.

أشهر ألبوماته

ان كان ع القلب مالوش غيرك ، بعدك ماليش، حبيبى.. حياتى ، أحلى الليالى،

قربنى ليك ،بحبك يا غالي ، بحبك أنا ،جرحى أنا ،تخسرى ،الحلم الجميل

ياريتني ،وصلنا لفين ،بعشق ضحكتك ، حكاية كل عاشق ،هوه اللى اختار

تسلملى عيونه ،ياريتك معايا ،صدقنى ، نعم ياحبيبى كده برضه يا قمر

من غير ليه ،معاك ،ليه منحلمش ،ولا كان بأمرى ،قلبى ماله ،كله يهون

شاور ،على الضحكايه ،الحب ملوش كبير ،لا يا حبيبي