أسواق المال العربية..صعود مؤشر مصر والسعودية والكويت ودبي..وتراجع أبوظبي والبحرين وتونس والعراق

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية تباينا ما بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء21-12-2021، بحسب شاشات كل سوق مال على حدة.

بورصة مصر

أنهت المؤشرات المصرية تعاملات الثلاثاء على صعود جماعي بالتزامن مع عمليات بناء مراكز في الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت لمستويات سعرية جاذبة للشراء مقارنة مع مثيلتها بين أسواق المنطقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.37% حول مستويات 11500 نقطة مقتربا لمستويات ما قبل الجائحة والتي سجلها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيطرت المؤسسات على نحو 56% من عمليات السوق في جلسة اليوم في وقت اتجهت فيها تعاملاتها نحو الشراء من خلال المؤسسات المحلية.



السوق السعودي

واصل السوق السعودي مساره الصاعد للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع المخاوف بشأن احتمال إغلاق الاقتصاد بسبب المتحور أوميكرون بالإضافة إلى قفزة جديدة في أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.8% حول مستويات 11200 نقطة مواصلا صعوده للجلسة الثانية تواليا.

وارتفعت أسهم المراكز العربية بنحو 6% وهي أعلى وتيرة صعود يومية في 14 شهرا.





سوق أبوظبي المالي :

تواصلت الضغوط البيعية على المؤشر العام للجلسة الثالثة على التوالي ليفقد مستويات 8500 نقطة ويخسر جميع مكاسب شهر ديسمبر الحالي والتي حقق من خلالها مستويات قياسية هي الأعلى الإطلاق، وجاء الضغط الرئيسي من سهم مجموعة اتصالات الذي تراجع بنسبة 13% في آخر 3 جلسات ليعود الى مستويات 32 درهما بعد ارتقاعه الى مستويات 37 درهما في منتصف الشهر الحالي.

والتي تعتبر أعلى مستويات لسهم اتصالات في تاريخه والتي جاءت كنتيجة لرفع وزنه على مؤشري MSCI و FTSE ضمن المراجعات الدورية السابقة .

سوق دبي المالي:

تماسك مؤشر سوق دبي بالقرب من مستويات 3150 نقطة على الرغم من استمرار تأثير مخاوف المتحور أوميكرون على الأسواق المالية بالعالمية.



وشهدت جلسة الثلاثاء تباين كبير في أداء القياديات مع ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.8% لينهي سلسلة تراجعات يومية استمرة لأربعة جلسات ، بينما سجل السهم الأكبر وزنا الإمارات دبي الوطني تراجعا بأكثر من 3% مسجلا أسوأ إغلاق له في نحو أسبوعين.

بورصة قطر:

واصل المؤشر العام التحرك ضمن نطاقات ضيقة حول مستويات 11650 نقطة وسط سيولة ضعيفة بلغت 228 مليون ريال ، وتجاهل المؤشر العام وأغلب الأسهم القيادية التأثير السلبي لانتشار المتحور أوميكرون على الأسواق العالمية.

وشهدت جلسة الثلاثاء صعود 23 سهما وهبوط 21 سهما في بورصة قطر وسط استقرار 4 أسخم عند نفس مستوياتها السعرية.

بورصة الكويت:

شهدت جلسة الثلاثاء تباين كبير في أداء المؤشرات الكويتية مع مواصلة المؤشر الأول ارتداده للمنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا بالقرب من مستويات 7600 نقطة، بينما واصل المؤشر الرئيسي انخفاضه ليفقد مستويات 5800 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له في نحو أسبوعين .



مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.769.51 بانخفاض قدره 1.47 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.85 بانخفاض قدره 1.76 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و730 ألفًا و189 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 296 ألفًا و547 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.



البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.07%، عند مستوى 2076.54 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2720 صفقة.



بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 11ر4075 نقطة، مرتفعًا بـ 1ر25 نقطة، وبنسبة 62ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 01ر4050 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 7 ملايين و78 ألفًا و453 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 5ر153% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و792 ألفًا و31 ريالًا عُمانيًا.

بورصة تونس

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6946.46 نقطة.



وبلغ حجم الأموال المتداولة 3ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.



البورصة العراقية

أغلقت البورصة العراقية اليوم متراجعة بنسبة 0.49%, متوقفةً عند 562.15 نقطة.



وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 4 شركات, وارتفعت أسهم 4 شركات, فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة 49,966,501,339 سهمًا, بقيمة 56,388,400,927 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 614 صفقة شملت 17 شركة مساهمة, من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة.