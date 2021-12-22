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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 788 جنيهًا.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:


عيار 24  898 إلى 901 جنيه
عيار 22  823 إلى 826 جنيهاً
عيار 21  786 إلى 788 جنيهًا
عيار 18  674 إلى 675 جنيهًا
عيار 14  524 إلى 525 جنيهًا
عيار 12  449 إلى 450 جنيهًا
الاونصة  27,937 إلى 28,008 جنيه
الجنيه الذهب  6,288 إلى 6,304 جنيه
الكيلو  898,286 إلى 900,571 جنيه

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

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