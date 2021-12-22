عيار 21 بـ 788 جنيهًا.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:



عيار 24 898 إلى 901 جنيه

عيار 22 823 إلى 826 جنيهاً

عيار 21 786 إلى 788 جنيهًا

عيار 18 674 إلى 675 جنيهًا

عيار 14 524 إلى 525 جنيهًا

عيار 12 449 إلى 450 جنيهًا

الاونصة 27,937 إلى 28,008 جنيه

الجنيه الذهب 6,288 إلى 6,304 جنيه

الكيلو 898,286 إلى 900,571 جنيه

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.