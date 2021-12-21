بيان ناري من فاركو بشأن أحداث مباراة المصري في الدوري الممتاز

أكد مجلس إدارة نادي فاركو ثقته التامة والكاملة في رابطة أندية الدوري الممتاز وحرصها الدائم على إعطاء كل ذي حق حقه التزاما بأدبيات المنافسة الرياضية الشريفة.

وأعرب مجلس إدارة نادي فاركو عن رفضه التام والقاطع للتصريحات المتسرعة وغير المسئولة التي أطلقها السيد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع فيها عن الحكم محمود البنا وإعلانه موقفا استباقيا بعدم ارتكاب الحكم خطأ في مباراة المصري وفاركو، دون حتى أن يتمهل لحين الإلمام بكافة تفاصيل الواقعة والاستماع لكل وجهات النظر المتعلقة بها، لينصب نفسه بذلك خصما وحكم في وقت يفترض أن يكون حرصه في المقام الأول على تطبيق العدالة التحكيمية وليس الدفاع عن الحكام سواء أصابوا أو أخطأوا.

كما أكد مجلس إدارة نادي فاركو أنه تقدم بشكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام مرفقة بمقاطع فيديو وصور للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، كما يطالب النادي في شكواه بعرض شريط المباراة والتسجيل الصوتي الخاص بها في حضور مندوب من نادي فاركو ولجنة الحكام ورابطة الأندية.

وفي سياق متصل طالب نادي فاركو كذلك بتشكيل لجنة محايدة تضم حكام سابقين للبت في الواقعة قبل إصدار قرار رسمي نهائي بشأنها.

كما جدد نادي فاركو مطالبته لكافة الجهات المسئولة عن إدارة المنظومة الكروية في مصر بالقيام بمسئولياتها لتحقيق العدالة بين كافة الأندية، مع الثقه الكامله من نادي فاركو في رابطة الاندية للقيامم بدورها على اكمل وجه وتوفير العداله المطلوبة بين جميع الفرق.

ويؤكد مجلس فاركو ان العدالة أساس الرياضة وأن الإخلال بها يدفع بالكرة المصرية نحو الهاوية.