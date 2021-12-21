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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتلقي لقاح فيروس كورونا.. ولاية أمريكية تمنح حافزا ماليا كبيرا لمواطنيها

أمريكا
أمريكا

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، أن المدينة ستقدم 100 دولار كحافز مالي، لمن يتلقون الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر.

وبحسب "رويترز" اتخذ دي بلاسيو هذه الخطوة في محاولة لإبطاء زيادة الإصابات مع بداية موسم العطلات.

وقال بيل دي بلاسيو، إن 1.7 مليون مواطن تلقوا بالفعل جرعات معززة.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتزم فرض "إغلاق" في الولايات المتحدة للتعامل مع تطورات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي أن بايدن سيصدر تحذيراً "شديد اللهجة" للأشخاص غير الملقحين.

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وأشارت إلى أن البيت الأبيض سيتحدث عن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الحصول على اختبارات حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في المنزل، مضيفة أن بايدن سيتحدث الثلاثاء عن زيادة توافر الاختبارات السريعة في المنزل.

وأوضحت أن البيت الأبيض على اتصال بالمسؤولين في نيويورك بشأن ما تحتاجه المدينة للتعامل مع موجة جديدة من حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.

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