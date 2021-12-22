تكنولوجيا صناعة الفخار.. تفاصيل الاحتفال بيوم المتوسط الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومركز القبة السماوية العلمي، بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك (NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان محاضرة بعنوان "تكنولوجيا صناعة الفخار".

وتأتي هذه المحاضرة في إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بيوم المتوسط وعلى هامش معرض "فكرة: العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، والمقام داخل قاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي.

وتُلقيها الدكتورة بسمة خليل، محاضر، بكلية الآثار واللغات، جامعة مطروح، يوم الخميس، 23 ديسمبر2021، من الساعة 2.00 إلى 4.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.

تُقدم المحاضرة باللغة العربية ومترجمة باللغة الإنجليزية، وهي متاحة للجمهور حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة دخول المكتبة لحاملي إثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.