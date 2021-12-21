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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا : لاعبو بيراميدز اتفقوا على تعويض الاخفاقات السابقة

صدى البلد

عبر نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الممتاز، مشددا على أن الفريق قدم مباراة قوية وكان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز الكبير والنقاط مهمة في المسيرة نحو مواصلة الصراع على لقب الدوري.

وقال دونجا، إن الفريق هدفه التتويج بلقب هذا الموسم واللاعبون لديهم رغبة في تعويض المواسم الماضية واللعب على تحقيق بطولة خلال الموسم الجاري، مع وجود لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني رائع بقيادة الكابتن إيهاب جلال الذي غير كثيرا في شكل الفريق والكل قادر على مواصلة المسيرة على التتويج.

وأضاف دونجا أنه سعيد بالتواجد ضمن القائمة الأولى لمنتخب مصر في كأس أفريقيا معبرا عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع البطولات ودائما يدعم الفريق واللاعبين وجهاز المنتخب ويعمل مع بيراميدز بمنتهى القوة حتى يحصل على ثقة مدرب المنتخب، ويتمنى أن يكون مع الفراعنة في كأس أفريقيا بالكاميرون لأن اللعب مع المنتخب شرف لأي لاعب.

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