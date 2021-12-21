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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تنفي طرح نماذج امتحانات وإجاباتها بأسعار رمزية للطلاب

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع الطالبات

نفى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ما تردد من أخبار بشأن فرض رسوم على طرح نماذج امتحانات سابقة وإجاباتها للطلاب للتدريب على الامتحانات.

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وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، لصدى البلد، إن جامعة الأزهر أطلقت تطبيق إلكتروني وتم تنزيل عليه الامتحانات السابقة وإجاباتها، منوها أن تحميل التطبيق وتصفح محتوياتها مجانا وتم بثه بشكل تجريبي.

الكتاب الإلكتروني التفاعلي للطلاب

 

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن جهود الجامعة في التحول الرقمي وإجراء الاختبارات الإلكترونية، بعد تصريحات الرئيس اليوم عن تعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، لصدى البلد، إن جامعة الأزهر، أصبحت أول جامعة تنفذ التطبيق الإلكتروني للكتاب التفاعلي بكليات جامعة الأزهر يستطيع الطالب أن يحمله من جوجل بلاي وخلال ايام سيتاح لأجهزة الايفون وكذلك على هواوي ستور، وبمجرد تحميل التطبيق يمكن للطالب تصفح الكتاب التفاعلي بدون انترنت.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، اتخذت خطوات جادة في التحول الرقمي وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية، منوها بأن الجامعة أنشأت حتى الآن أربعة مراكز لإجراء الاختبارات الإلكترونية منتشرة في فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومجهزة بأحدث الإمكانيات.

وأوضح أنه تمت تجربة الاختبارات الإلكترونية هذه العام، بإجراء اختبارات القدرات إلكترونيا وذلك لطلاب الثانوية الأزهرية الملتحقين بكليات الجامعة التي تم تحديد اختبارات قبول لها.

وذكر أنه تم اختبار طلاب في محافظات أخرى والتحكم فيها من القاهرة تيسيرا على الطلاب بعدم السفر إلى القاهرة لأداء الاختبارات.

وأوضح، أن تنفيذ اختبار إلكتروني موحد على مستوى جامعة الأزهر يحتاج الى استعداد عال وتوافر بنك معرفي عال لان كليات جامعة الأزهر لها طبيعة خاصة، فالطب له ست كليات والهندسة والعلوم والصيدلة لها عدة فروع في جامعة الأزهر وعمل امتحان واحد لهذه الكليات وكذلك الكليات الشرعية والعربية، أمر يحتاج إلى استعداد ليس بالأمر اليسير.

وأضاف، أن جامعة الأزهر، أجرت هذا العام اختبارات إلكترونية عبر الأون لاين للطلاب الوافدين الذين سافروا إلى بلادهم ولم يستطيعوا العودة وقت أزمة كورونا.

 

جامعة الأزهر الطلاب نماذج امتحانات الامتحانات الكتاب الإلكتروني التفاعلي الدكتور محمد الشربيني

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