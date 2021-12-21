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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر: 23 كلية حاصلة على ضمان جودة التعليم والاعتماد

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ تقديره لجهود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعاون مع كليات جامعة الأزهر بنقل خبرات نظم التعليم الحديثة، مؤكدًا أن جامعة الأزهر تحرص على تطوير نظمها التعليمية ومنشآتها بما يتواكب مع متطلبات العصر. 
 
وأضاف المحرصاوي، أن الجامعة بدأت في عمليات الرقمنة والتحول الرقمي منذ مدة، مقدمًا الشكر لجميع العاملين في الجامعة من أساتذة وطلاب وموظفين؛ لتكاتفهم في حصول كلياتهم على شهادة الاعتماد.

وأشار إلى أن ثلاثًا وعشرين كلية من كليات جامعة الأزهر حصلت على الاعتماد، إضافة إلى اعتماد عدد ثمانية برامج أكاديمية، وجار استكمال بقية الكليات والبرامج، جاء ذلك خلال مقابلته لفريق المراجعة الخارجية المكلف من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة ومراجعة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ تمهيدًا لاعتمادها.

حضر اللقاء، الدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور أحمد السنتريسي، رئيس قسم القانون العام، والدكتور أحمد كشك، منسق وحدة الجودة بكلية الشريعة والقانون.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جودة التعليم والاعتماد كليات جامعة الأزهر

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