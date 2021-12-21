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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد وياسر ريان يخسران مع جالاتا سراي وألتاي في الدوري التركي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

خسر فريق جالاتا سراي الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام نظيره أضنة دمير سبور بهدفين دون مقابل في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري التركي.

هدفا المباراة جاءا عن طريق يونس أكجون في الدقيقتين 53،58 ليقود فريقه أضنة دمير سبور لتحقيق الانتصار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي أساسيًا طيلة أحداث المباراة بالكامل.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أضنة دمير سبور للنقطة 29 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.

وشارك أحمد ياسر ريان كبديل مع فريقه ألتاي سبور منذ الدقيقة 92، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام طرابزون سبور بهدفين لهدف، ضمن منافسات نفس الجولة.

 

مصطفي محمد الدوري التركي أحمد ياسر ريان طرابزون سبور جالاتا سراي ياسر ريان

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