انتهاء انسحاب قوات التحالف الدولي من القواعد العسكرية في العراق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، انتهاء انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضي العراق، بعد 4 جولات حوار بين الجانبين، وفق ما ذكره المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي.

وقال الخفاجي للقناة الرسمية العراقية، إن وفدًا من اللجنة الأمنية العليا زار، اليوم، قاعدة حرير في أربيل، للاطلاع على انسحاب القوات القتالية من القاعدة، وتم التأكد وبحضور وسائل الإعلام، أنه لم تتبقَ قوات قتالية في القاعدة“.

وأضاف أنه قبل يومين تم تطبيق الاتفاق في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، و هي الأخرى لم يبقَ فيها قوات قتالية“.

وأوضح أن عدد المستشارين المتبقين في قاعدة عين الأسد لا يتجاوز 9 مستشارين، وكانوا حاضرين أمام وسائل الإعلام“.

وأردف الخفاجي أن المهمة الأساسية للمستشارين تقديم استشارة للقوات العراقية في مكافحة الإرهاب، والدعم الجوي إذا طلبنا ذلك حال احتجنا“.

وأكد أن العراق وصل إلى نقطة الدعم اللوجستي، وكيفية تسليم وتجهيز القوات العراقية“.