دعاء الفجر للنجاح .. كلمات لا ترد مع سقوط الأمطار

دعاء الفجر للنجاح.. ينتظر طلاب المراحل الدراسية المختلفة أعمال نصف العام الدراسي الأول 2021/2022، فيبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن دعاء الفجر للنجاح، خاصة لما ورد في فضل استجابة الدعاء وقت الفجر إلا أن مما يغفله البعض أن الدعاء وقت المطر هو مستجاب لا يرد بحسب ما ذكره أهل العلم.

دعاء الفجر للنجاح

فوقت الفجر هو من الأوقات المستجابة لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر”، ويقول الله تبارك وتعالى:" إن قرآن الفجر كان مشهودا"، أي أنه من الأوقات التي تشهدها الملائكة ويرفع فيها الأعمال والدعاء فيقبل من قبل الله تبارك وتعالى.

وفي فضل الدعاء وقت المطر، يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن استجابة الدعاء وقت المطر سر من الأسرار رغم أنه مكتوب وشائع، موضحاً أنه في وقت المطر ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً ما يدعو بالخير والبركة والنماء، يقول إنه حديث عهد بره -أي لسه واخد أوامر فاستجاب-.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن وقت نزول المطر السماء والأرض في حالة طاعة، وهذا يذكرنا بالطاعة التي كلف بها أصحاب العقول من بني آدم والتي أمر لأجلهم الأرض والسماء بالسجود، وهو وقت مبارك مثل وقت السفر.

دعاء الفجر للنجاح

- رب أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا.

- ربّ وفّقني واشرح لي صدري، ويسّر لي أمرى، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهًلا يا أرحم الراحمين.

- اللهمّ يا معلّم موسى علمني، ويا مفهِّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفرّج عليّ كربتي.

- اللهّم ارزقني النّجاح والتوفيق في كلّ أمر. اللهم ارفع قدري، وارزقني التوفيق والفلاح بأعلى المراتب في الدنيا والآخرة.

- يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

دعاء الفجر للنجاح

ومن الدعاء أيضاً ما يلي:

- إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

-يارب وفقني وأفرحني بشيء انتظر حدوثه، اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى، اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي ، وقرب لي الخير حيث كان، يارب لاتجعل أبتلائي في جسدي ولا في مالي و لا في أهلي، يارب سهل علي مااستثقلته نفسي، اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني.

- اللهم التوفيق و سعادة القلب وقرار العين وجميل البشائر وسجدة الفرح العميقة.

- اللهم إني أسألك التوفيق ومفاجأة جميلة لا يسع قلبي تصديقها، و تدمع عيني عند سماعها، اللهم قدر لي الخير حيث شئت ثم أرضني به و أفرحني به وحببه لي، اللهم اجعل حياتي أهنا و أسعد و أجمل من كل توقعاتي، يا رب أكتب لي في أيامي القادمة فرحه تغير بها مجري حياتي للأبد.

-اللهم وفقني أفرحني بما يسر قلبي.

- يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت.

ومن أفضل الدعاء في هذا الوقت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعاء سيِّدُ الاستغفارِ: اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ). (اللَّهمَّ بك أُحاوِلُ، وبك أُقاتِلُ، وبك أُصاوِلُ).

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد

ومن الأدعية التي لا ترد في الفجر، ما يلي:

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم :"اللَّهمَّ لَكَ الحمدُ أنتَ ربُّ السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولَكَ الحمدُ أنتَ قيُّومُ السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولَكَ الحمدُ أنتَ نور السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ ، أنتَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ووعدك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّارُ حقٌّ، والنَّبيُّونَ حقٌّ، ومحمَّدٌ حقٌّ، اللَّهمَّ لَكَ أسلمتُ، وبِكَ آمنتُ، وعليْكَ توَكَّلتُ، وإليْكَ أنَبتُ، وبِكَ خاصَمتُ، وإليْكَ حاكمتُ، فاغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلَنتُ، أنتَ إلَهي لاَ إلَهَ إلَّا أنتَ "

2- كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء التعار فيقول : ما مِن عبدٍ يتعارّ من الليل -يعني يستيقظ- فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو؛ فيستجاب له، فإن قام وصلى قُبلت صلاته

3- قول: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، فعن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (دعوة ذي النّون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فإنّه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له)

4- الإكثار من الصلاة على النبي، فعن أبيّ بن كعب قال: (يا رسول الله، إنّي أكثر من الصّلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الرّبع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النّصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثّلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تُكفى همّك، ويغفر لك ذنبك).