سمير جاويد: تطوير مسجد السيدة عائشة على طراز ساحة الحرم النبوي

قال المستشار الدكتور سمير جاويد، أمين عام مؤسسة مودة المسئولة عن تطوير مساجد آل البيت، إن الدولة تسعى للحفاظ على مساجد آل البيت.

وأضاف سمير جاويد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي محب للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ويتحدث بحب وقرب وحب عن آل البيت وأعطى توجيهاته بالتطوير.

وأشار سمير جاويد إلى أن هناك 41 من مساجد آل البيت في مصر منهم 17 مسجدًا في القاهرة، وأن التطوير سيبدأ من مسجد السيدة عائشة بقيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه، وسينتهي بعد عام من البدء.

وأوضح سمير جاويد، أن بداية التطوير من مسجد السيدة عائشة بتطوير البنيان والإنسان بإصلاح المنطقة التي تحيط المسجد.

وأكد سمير جاويد أن التطوير من الداخل سيكون على نفس الهيئة عدا أماكن الوضوء الموجودة تحت الأرض والتي لم ترضي الجميع، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل ممرات بشكل آمن وصحي ومتطور جدًا.

وتابع سمير جاويد، أن كل النقوشات والنجف وأعمال الترميم ونوع الرخام سيكون مثل الحرم النبوي الشريف في مسجد السيدة عائشة، موضحًا أن جميع مساجد آل البيت على نفس الشكل.

وختم سمير جاويد، أمين عام مؤسسة مودة المسئولة عن تطوير مساجد آل البيت، أن هناك مخطط لتوسيع ساحة السيدة عائشة والاستعانة بنفس الرخام والمظلات وحتى نوع المسك المستعمل ولون السجاد مثل الحرم النبوي الشريف.