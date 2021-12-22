السعودية تطرح تطبيق تأكد لمعرفة المنتجات الأعلى كفاءة للسيارة

اعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير تطبيق “تأكد”، والذي يعمل على مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية .

كما أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، ان تطبيق تأكد لمعرفة صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على السيارات و أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، والغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والإطارات.

أما عن طريقة عمل التطبيق، فهي عند تشغيله، تظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي “ علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك ”.

اختر أي منها، سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع “QR” في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”؛ يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

الجدير بالذكر أن التطبيق يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS) أو(android)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.