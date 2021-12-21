حسوا بقيمة النادي وتاريخه.. ميدو يهاجم لاعبي الإسماعيلي: التوتر وراء الخسارة من سموحة

هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بعد الخسارة من سموحة اليوم بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألوم على لاعبي الإسماعيلي عدم تركيزهم الذي كلفهم الخسارة ضد سموحة"

أضاف: "مجلس الإدارة تغير والمدرب تغير، من الممكن أن تكون الإمكانيات غير جيدة ولكن إذا امتلك الإسماعيلي لاعبين لديهم روحا وقتالا في الملعب وتركيز سوف يقدم الإسماعيلي نتائج جيدة"

وتابع: "لاعبو الإسماعيلي كانوا يشعرون بالتوتر في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة، ويجب أن يدرك لاعبو الإسماعيلي قيمة قميص الإسماعيلي واسمه الكبير"



وختم حديثه قائلا: "الأزمة ليست في المدرب أو في الإدارة وإنما قلة تركيز اللاعبين، وتوترهم سبب النتائج السيئة للإسماعيلي هذا الموسم"