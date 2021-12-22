رشوان توفيق عن علاقته بـ محمود ياسين: كان أصيلا ولم ينكر فضلي بعد ما ربنا فتح عليه

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، عن علاقته الوطيدة بالفنان الراحل محمود ياسين، قائلا: صديقي من زمان جدا، وقالي وقتها أنا محمود ياسين، وكان طالب في ليسانس الحقوق”.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”:"شخص عنده أصالة واحترام لما بقى نجم كبير وملى السينمات وربنا إداله وبقى النجم الأول كان بيدخل أوضة المكياج في الاستوديو في عجمان، كان يقول للماكيرز، أول من وقفني أمام الكاميرا، هو رشوان توفيق.



وتابع: “كان بيني وبينه ود كبير، وعملنا مع بعض أعمال زي أبو الحنيفة النعمان، وأعمال كثيرة أخرى، وقال إنه أولى تجاربه الفنية كان في الصف الرابع الابتدائي”.



وأوضح :" كان عندنا مدرس في المبتديان، وأبويا كان صاحب المليجي ويحب الفن.. ولكن والدتي كانت بتصلي، ومن أولياء الله الصالحين، خدت التوجيهية؛ عشان أخش المعهد العالي للفنون المسرحية، وماكملتش دراسة كلية الحقوق عشان تضارب الأوقات وقلت وقتها كلية الحقوق ما بتقبلش شريك".