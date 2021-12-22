طارق الشناوي عن أزمة محمد رمضان في العراق: الموضوع أكبر منه بكثير

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على هجوم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وأحد علماء الدين في العراق على الفنان محمد رمضان بعد حفله في العراق، قائلا: “ القضية أبعد بكثير من محمد رمضان.. محمد رمضان مش الموضوع.. ولكن هناك تيارات في العراق ضد الفن.. وتعمل على منعه”.



وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن”، أن العراق ألغى كل الحفلات، حيث هناك أحزابا دينية تريد منع الفن، وفرض سيطرتها على البلاد هناك، متابعا: كيف ينهض العراق دون ثقافة وفن وترفيه.



وتابع: أحزاب دينية عنيفة ترفض الفن، وَوُجهات انتقادات لـ محمد رمضان، وصفوه خلالها بأوصاف غير لائقة، ولا يجوز أن تصدر من رجال دين.



وأكد أن العراق بلد مدني وليس ديني، والتيارات تحاول أن تمنع الفن والثقافة، متابعا: المعركة ليست محمد رمضان.. هما عايزين العراق تصبح دولة دينية.