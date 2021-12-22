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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة ليلي علوي وهالة صدقي. . إلهام شاهين تتألق في حفل زفاف ابنة ماجد المصري

صدى البلد

شاركت  إلهام شاهين صورا جديدة  من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الهام شاهين برفقة  ليلي علوي و هالة صدقي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وكان قد توافد  عدد من نجوم الفن والمشاهير على أحد الفنادق النيلية لمشاركة الفنان ماجد المصري الاحتفال بزفاف كريمته ماهيتاب إلى مصطفى القاضي .

بكاء ماجد المصري
قال الفنان ماجد المصري، إنه بكى أمس من الفرحة أثناء عقد قران ابنته، معلقًا : " بعرف أعيط بس معرفتش أغني".

وأضاف المصري، خلال مداخلة ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن مشاعر الأب تجاه البنت على عكس الولد، مؤكدًا :" لما أحمد ابنى اتجوز مابكتشي".

وتابع :" البنت بالنسبة للأب حاجة غالية، والأب بيكون فى حالة صعبة لحظة زواج ابنته.. وإحساس لا يشعر به غير الأب.. الأب لما بنته بتتجوز بيحس إن فيه حاجة بتتشال من جواه".

 

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