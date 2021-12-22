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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

الديوان الملكي ينعى
الديوان الملكي ينعى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم، الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي رحل عن عمر يناهز 59 عاما.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

واختتم بيان الديوان الملكي "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نعى عدد من أمراء المملكة العربية السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الراحل نهار بن سعود بن عبد العزيز، ببالغ الحزن والأسى.

وقال الأمير سطام بن سعود في تغريدة على تويتر "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

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وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حسابه بتويتر "نهار بن سعود بن عبدالعزيز.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".

بينما قال بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "نهار بن سعود بن عبدالعزيز .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة".

يشار إلى أن الأمير الراحل نهار بن سعود بن عبد العزيز، هو الابن الرابع والأربعين للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وولد عام 1962 في مدينة الرياض وتزوج الأميرة مها بنت عبدالعزيز بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود، ولديه 4 أبناء.

وفي يوليو 2020، توفيت والدة الأمير نهار في الرياض، وهي أيضا والدة كلا من الأميرات صيتة والجوهرة ولطيفة، وهي جدة لعدد من الأحفاد من ابنها الوحيد.

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