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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة الكفن بعين شمس بتهمة النصب لـ 28 ديسمبر

صدى البلد

أجلت محكمة جنح مستأنف عين شمس برئاسة المستشار محمد سليمان‘ محاكمة 5متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الكفن في عين شمس والمسجلة برقم 15947 والمتهمون هم مني نصر الدين فرغلي وصباح أحمد عليوة وأحمد أنور السيد ورجب أحمد حسين ومحمد أحمد لجلسة 28 ديسمبر للاستعلام من حي عين شمس عن مالك العقار .

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 في سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة منع التصرف في أموال المتهمين، وأمرت النيابة بإحالتهم في قضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن  بعد الانتهاء من التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.

كفن في عين شمس محكمة جنح مستأنف عين شمس المستشار محمد سليمان اجهزة الامن القاهرة

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