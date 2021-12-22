أحلام تستعد لإنطلاق حفلها غدا بالرياض

تستعد المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، لإحياء حفلها الغنائي، غدا بمدينة الرياض وذلك لتدشين ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

كما حرصت علي الترويج له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت أحلام الشامسي من خلال صورة نشرتها:"غدا بكل حب وشوق التقيكم من رياض العز حفل تدشين البومي فدوة عيونك ".



من ناحية أخرى طرحت أحلام، أغنية جديدة بعنوان "فدوة عيونك" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات: معتزة، وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع مشاري اليتيم، ومكس جاسم محمد.

أحلام تستعرض جمال جدة في فيديو قصير

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت احلام و هي تستعرض جمال جدة و علقت قائلة:" لابارك الله في الغياب لا وفق الله كل صده ازريت ابين هالعتاب وماشفت للغالين رده… العمر من كفيني ذاب ويطيح ورده بعد ورده لاجيتهم راحوا سراب يا هالجفاء مانيب قده.. ظنيت ابلمسه السحاب وآخد لي من الغيم مده خاب الرجاء واحساسي خاب ما جاني منه الا برده".