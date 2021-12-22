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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: تم البناء على الأراضى الزراعية رغم وجود الصحراء طوال 60 سنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بصعيد مصر، قائلا: "محتاجين واحنا بنكلم أهالينا انهم يبقوا مقدرين، إننا نقدر نعمل مدن أكتر من كده كمان، في الصعيد وفى الدلتا، ولكن هل هما مستعدين يسيبوا السكن اللى بيعلموه على أرضهم كثقافة منتشرة  بانبى لنفسى وولادى على أرض زراعية"، وأروح المدن الجديدة وأقارن سعريا الشقة اللى هدخدها.. هو ده التحدي اللى إحنا محتاجين نتكلم فيه".

وأضاف الرئيس السيسي: "على مدار 60 سنة كنا بنعمل كده.. إحنا كمصريين نبنى على كل الأراضى الزراعية، رغم محدودية الأرض المتاحة ورغم وجود الظهير الصحراوي، اللى نقدر نعمل عليها كل حاجة ونحتفظ بالأراضي الزراعية".

وتابع الرئيس السيسي: "بقول لأهالينا الميه جنبك مبتكلفش كتير علشان أنقل الميه للأرض الزراعية، لكن لو حبيت أعمل أى مشروع تانى وأنقل الميه يكلفنى مليارات الجنيهات وأحتاج أعمل تجمعات عمرانية وأخدم عليه من بنية أساسية بأرقام كبيرة جدا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي التعدى على الأراضى محدودية الأرض المتاحة أراضي صحراوية ممتدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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