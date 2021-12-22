قالتلى مش عارفة أعيش.. الرئيس السيسى يروى موقفا مؤثرا خلال زيارته لأسوان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التجمعات العمرانية تقوم بالتخديم على تطوير المرافق بما تتطلبه من بنية تحتية أساسية من طرق، وكهرباء، ومحطات معالجة لمياه الشرب بأرقام كبرى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط:"لما زرت أسوان بعد موجة السيول الأخيرة قابلتنى سيدة وقالت لي: أنا مش عارفة أعيش فقلتها ليه؟ قالتلى إن عندها 6 أولاد وقلت لها إنك تنفقى على 6 أطفال كتير وصعب".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن تحدى تدشين المجتمعات العمرانية ليس تحديا للحكومة ولكنه تحدٍ أمام كل عناصر الدولة المصرية من حكومة، ومنظمات مجتمع مدنى، والمواطنين، منوها إلى أن زيادة الأحوزة العمرانية تتطلب فرص عمل وإلا ستكون سكنا فقط.