عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قالتلى مش عارفة أعيش.. الرئيس السيسى يروى موقفا مؤثرا خلال زيارته لأسوان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال  الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التجمعات العمرانية تقوم بالتخديم على تطوير المرافق بما تتطلبه من بنية تحتية أساسية من طرق، وكهرباء، ومحطات معالجة لمياه الشرب بأرقام كبرى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط:"لما زرت أسوان بعد موجة السيول الأخيرة قابلتنى سيدة وقالت لي: أنا مش عارفة أعيش فقلتها ليه؟ قالتلى إن عندها 6 أولاد وقلت لها إنك تنفقى على 6 أطفال كتير وصعب".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن تحدى تدشين المجتمعات العمرانية ليس تحديا للحكومة ولكنه تحدٍ أمام كل عناصر الدولة المصرية من حكومة، ومنظمات مجتمع مدنى، والمواطنين، منوها إلى أن زيادة الأحوزة العمرانية تتطلب فرص عمل وإلا ستكون سكنا فقط. 

 

الرئيس السيسي مياة الشرب رئيس فرص عمل مجمع إنتاج البنزين الدولة المصرية

ترشيحاتنا

الإسكان: استثمارات الوزارة بالصعيد وصلت إلى 86.5 مليار جنيه

مخدرات الكريسماس.. الداخلية تداهم مصنع الكيف بمدينة السلام |شاهد

متحدثا عن الكثافة السكانية.. الرئيس السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز تاني

القطار ينطلق بسرعة.. مشروعات تنموية بـ تريليون جنيه في الصعيد خلال7 سنوات

الصحة : إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن وتل أبيب بمفترق طرق بسبب القضايا الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

نفاذ التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي فى السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ