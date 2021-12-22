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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرض هتختفي والعملية معقدة.. وزير المالية يستنكر التعديات على الأراضي الزراعية

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، إن استيراد المواد الغذائية للمواطنين من الخارج بالعملة الصعبة يؤثر  على الدولة ويعمل على إضعاف قيمة الجنيه والذي يؤثر سلبا على معيشة المواطنين.


وأضاف "معيط"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح الرئيس السيسى لمجمع لإنتاج البنزين وتكرير البترول بمحافظة أسيوط ، : هناك تزايد في عدد السكان وضعف في الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية وعليه نقوم بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة التي تؤثر على الاقتصاد بالسلب، متابعا: كدا العملية أصبحت معقدة.


وأكد  أن زيادة عدد السكان يعد مؤشر خطأ على الدولة والمواطنين، مسترسلا:  " كل دقيقة في 54 طفل جديد بيتولد في مصر بإجمالي مليوني وربع طفل جديد سنويا.. الاطفال دي احتياجاتها فين".

 

واسترسل:نحن نواجه خطر شديد بسبب زيادة عدد السكان


وتابع مستنكرا التعديات على الأراضي الزراعية، قائلا:" فين الأرض الزراعية اللي جمب النيل.. إزاي الارض دي هتختفي".

 

وزير المالية العملة الصعبة الرئيس السيسي زيادة عدد السكان الأرض الزراعية اخبار التوك شو

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