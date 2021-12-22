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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب في مصر والبحرين .. صور

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس النواب المصري والبحريني

 وقع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع وزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني بروتوكولاً للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني،  في ظل الرغبة الحثيثة من مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في توطيد وتعزيز التعاون البرلماني في ظل الميراث التاريخي والحضاري المُشترك ووحدة الانتماء التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويهدف البروتوكول إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات البرلمانية المصرية - البحرينية، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية، بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. 

 ويتناول البروتوكول أدوات لتعزيز التنسيق البرلماني بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يكفل الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية في تلك المحافل.

يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري ونظيره البحريني في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها  فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى إلى مصر لإجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات المصرية – البحرينية، خاصة على الصعيد البرلماني.

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رئيس مجلس النواب مجلس النواب البحريني مجلس النواب المصرى المحافل البرلمانية الدولية القضايا الوطنية

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