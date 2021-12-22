الاتحاد السكندري يفتقد خدمات مانجا أمام المصري

يفتقد نادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، لخدمات أحمد نبيل مانجا، لاعب الفريق الأول في المباراة المقبلة أمام المصري، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعرض “مانجا”، لإصابة في الكاحل خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية، وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكدمة قوية في الكاحل؛ ليتأكد غيابه بصفة رسمية بمباراة المصري.

وكان لقاء الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا انتهى بالتعادل الإيجابي 4 - 4 بالمباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

تفاصيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا 3 أهداف في 3 دقائق في أحداث الشوط الأول.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري حتى تمكن من ركلة ركنية، نفذها صبري رحيل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام أقدام محمد عبد السلام الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 14 تمكن شادي حسين من إحراز هدف التعادل من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عمرو الحلواني ارتقى لها شادي حسين برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 15 تمكن كريم الديب من إحراز هدف تقدم الاتحاد السكندري من خلال انطلاقة مميزة إلى حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليتمكن من تسديدها في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 33 أحرز كريم الديب الهدف الثالث في شباك سيراميكا كليوباترا من خلال ركلة جزاء.

وعاد شادي حسين في الدقيقة 37 وأحرز الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود نعيم استقبلها شادي حسين برأسية قوية سكنت شباك الحارس صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 48 وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز اجوستينيو مابولو الهدف الرابع لنادي الاتحاد السكندري من خلال تحرك بنجامين بواتينج داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية استقبلها أجوستينيو مابولولو بتسديدة تصدى لها الحارس عامر محمد عامر بصعوبة قبل أن يتابعها مابولولو مجددا إلى داخل الشباك.

وتمكن محمد إبراهيم من تقليص الفارق لصالح سيراميكا كليوباترا بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 88 تمكن سيراميكا كليوباترا من العودة مجددا للمباراة وإحراز هدف التعادل عن طريق إيفانز منساه من خلال عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ليخطئ الحارس صبحي سليمان وسط ارتباك دفاع زعيم الثغر في التعامل مع الكرة و وصولها إلي إيفانز منساه الذي أطلق تسديدة قوية لتسكن الشباك.

وأهدر منساه لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الخامس في شباك الاتحاد السكندري عقب تمكن محمد ابراهيم من مراوغة لاعبي زعيم الثغر لتصل الكرة إلي منساه ليسدد الكرة خارج الشباك