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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور محافظ بورسعيد.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين غدًا

صدى البلد

يزيح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، غداً "الخميس"، الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين وهو من تصميم الفنان الدكتور عصام درويش؛ وذلك ضمن عيد محافظة بورسعيد القومي عيد النصر على العدوان الثلاثي، وبحضور صانع قاعدة التمثال الدكتور طارق نوفل.

 

واختار محافظ بورسعيد موعد إزاحة الستار عن التمثال تقديرًا واحترامًا  لمشوار الفنان الراحل محمود ياسين الفني الكبير غير أعماله الوطنية الكثيرة في السينما.


محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941 وتوفي  في 14 أكتوبر 2020، وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

 

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

محافظ بورسعيد عصام درويش الدكتور طارق نوفل عيد محافظة بورسعيد العدوان الثلاثي

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