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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: 94.3% نسبة التطعيم ضد شلل الأطفال

جانب من الحمله
جانب من الحمله

حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نسبة 94.3% من المستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه جرى تطعيم 35177 طفلًا من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز والقرى بالمحافظة من إجمالي 37392 طفلًا مستهدف تطعيمهم بهذه الحملة، وذلك في اليوم الرابع للحملة، التي انطلقت 19 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ٤ أيام.

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وأكد محروس، أن المديرية حققت نسبة 92.7% من الأطفال المستهدفين بمركز الخارجة، 93.4% بمركز الداخلة، 97% بمركز الفرافرة، 101.6% بمركز باريس، 92.8% بمركز بلاط، فيما تواصل أكثر من 45 فرقة تطعيم عملها بمراكز المحافظة الخمسة لحين تحقيق المستهدف من الحملة.

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