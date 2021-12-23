أخبار التوك شو.. طبيب يكشف تفاصيل دواء فايزر لمواجهة فيروس كورونا وتعليق ناري من أحمد موسى بعد حصول الأهلى على السوبر الأفريقي.. فيديو

تناولت برامج “التوك شو”، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، اليوم وجاءت أهمها كالتالي:

طبيب يكشف تفاصيل دواء فايزر لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور هاني عياش العميد أستاذ الحالات الحرجة في نيويورك، إن دواء فايزرالخاص بفيروس كورونا ويعمل على البروتين الخاص بالفيروس، ويحصل الفرد على 30 قرصا خلال 5 أيام، وحقق نتائج جيدة في عدم دخول المستشفيات وتقليل الوفيات، وسيحقق نقلة كبيرة في مواجهة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، أن الدواء لم يعمل حتى الآن على متحور كورونا "أوميكرون"، منوهًا إلى أن الدواء يجب أن يأخذ في الأيام الثلاث الأولى للإصابة بالفيروس.

وزير الشباب والرياضة: فوز الأهلي والتتويج بالسوبر الأفريقى يرفع معنويات الكرة المصرية.. فيديو





قال وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحى، إن فريق مصر كسب وحصد البطولة، وكل ما يهمنا أن يصبح للمنتخب المصرى روح مختلفة خاصاً أنه بعد كأس العام 2018، وأفريقيا 2019 لم تكن روح المنتخب عالية فى هذا الوقت.

واضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مكالمةهاتفية ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضاءية أم بى سى مصر، أن فوز نادى الأهلى اليوم والتتويج بالسوبر الأفريقى يرفع معنويات الكرة المصرية، ويحفز على التنافس القوى فى بطولة إفريقيا.

تعليق ناري من أحمد موسى بعد حصول الأهلى على السوبر الأفريقي.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة لـ النادي الأهلى و جماهير الأهلى، ورئيس مجلس إدارة الأهلى الكابتن محمود الخطيب، بالفوز بـ السوبر الأفريقي، واحتفل موسى على الهواء قائلا: "مبروك مبروك مبروك يا أهلي.. وقام موسى بالتصفيق لـ لعبي الأهلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع لاعبي الأهلى تمكنوا من تحقيق الأهداف بالكامل فى ضربات الكأس.

وزير المالية: الدولة مهتمه بالعمل مع القطاع الخاص في مشروعات عدة

قال محمد معيط وزير المالية، إنه هناك استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن 2 تريليون جنيه موازنة الدولة، ومثلهم موازنة الهيئات الاقتصادية وتقدر ب ٢.٢ تريليون جنيه.

وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن ٤٠٠ مليار جنبة مشارع تنفذها الدولة من أموالها الذاتية، لافتا إلى أن الاقتصادي المصري يشهد تحول كبير.

رئيس وزراء لبنان: يجب حسن تطبيق اتفاق الطائف.. فيديو





قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إن الخلافات مستمرة ولكن يجب وضع حد للخلافات ، مضيفا:" انادي اليوم بضرورة وضع حد للخلافات اللبنانية ".

وأضاف نجيب ميقاتي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" يجب المساعدة لإصلاح الوضع السياسي في لبنان باستكمال تطبيق اتفاق الطائف والعمل على تنفيذه".



وتابع نجيب ميقاتي :" اتفاق الطائف اذا تم تنفيذه يصلح ان يكون الدستور لـ لبنان لأنه يعترف بالجميع لكن هذا الاتفاق لم يحسن تنفيذه".

شاهد|أنا مش بتاع جواز.. دويتو يهلك من الضحك بين جيلان علاء وعز شهوان





حل أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر "ضيوف اليوم في برنامج "معكم مني الشاذلي المذاع على قناة "سي بي سي " .

وقام الفنان عز شهوان والفنانة جيلان علاء بتقديم دويتو لأغنية " أنا مش بتاع جواز " علي مسرح مني الشاذلي علي الهواء .

ومن جانبه أوضح محمد العمروسي ، إن مسلسل " زي القمر " جاء بعد ضغط لأننا كنا مازلنا خارجين من نجاح مسلسل " إجازة مفتوحة " وهذا سبب ضغط لنا كبير .





هل يجوز الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء تجيب

رد مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال "هل يجوز الاحتفال برأس السنة وميلاد سيدنا عيسى؟"، قائلا "هذه النوعية من الأسئلة لم تكن مثارة منذ 40 عاما ولكن الجماعات المتطرفة أفرزت أسئلة لشق الصف والنسيج المصري ".

وأضاف مجدي عاشور في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن": "الإسلام ليس في خصومة مع الأديان وأصحاب الديانات سواء الديانة المسيحية أو اليهودية وهناك قاسم مشرك بين الديانات".

التأمين الصحي يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن المعاش المبكر

كشف الدكتور محمود ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، عن بشرى للمصريين بعد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التأمين والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن التأمين على فئة أصحاب المعاشات المبكر دون سن الـ60 عاما، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من دراسة لضم فئات أخرى جديدة تحت مظلة التأمين الصحي قريبًا.

وأضاف «ضاحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يذاع على قناة "ETC"، اليوم الأربعاء، أن الفنانين التشكيليين سوف يوضعون تحت مظلة التأمين الصحي، إضافة إلى الصيادين والفلاحين وعمال المحاجر والمقاولات، وغيرهم تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم 15 مليون مواطن.

دخول جميع مستشفيات الأقصر منظومة التأمين الصحي الشامل |فيديو

قال الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه تم ضخ 14 مليار جنيه بمحافظة الأقصر، من أجل تدشين هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة والعمل على بدء تطبيق المنظومة.

وأضاف اسماعيل العربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن كل مستشفيات المحافظة دخلت خدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.

لقاء الخميسى : شخصية "قمر" في "زي القمر" كانت حتة مني ..فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها مع أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر "خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي المذاع على قناة C"سي بي سي " ، إن شخصية "قمر" هي حتة منى وأحببتها جدا لأنها أخذت من طاقتي ونفسيتي ".

ومن جانبه أوضح محمد العمروسي ، إن مسلسل " زي القمر " جاء بعد ضغط لأننا كنا مازلنا خارجين من نجاح مسلسل " إجازة مفتوحة " وهذا سبب ضغط لنا كبير .



