هل يجوز الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء تجيب

رد مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال "هل يجوز الاحتفال برأس السنة وميلاد سيدنا عيسى؟"، قائلا "هذه النوعية من الأسئلة لم تكن مثارة منذ 40 عاما ولكن الجماعات المتطرفة أفرزت أسئلة لشق الصف والنسيج المصري ".

وأضاف مجدي عاشور في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن": "الإسلام ليس في خصومة مع الأديان وأصحاب الديانات سواء الديانة المسيحية أو اليهودية وهناك قاسم مشرك بين الديانات".

وتابع مجدي عاشور: "الإسلام ليس في خصومة مع أحد ونحن ليس حراس على عقيدة أي فرد، والقاسم المشترك بين كل الديانات هو عبادة الله والايمان باليوم الآخر ومنظومة القيم والأخلاق متفقين فيها جميعا".

وأكمل مجدي عاشور: "السيد المسيح نبي ورسول من الله ونحن نحتفل بميلاد سيدنا محمد كل عام، وسيدنا عيسى ويجوز أن نحتفل بميلاده لأننا لا نفرق بين أحد من الرسل والأنبياء".

موعد ميلاد أي رسول

ولفت مجدي عاشور: "لو عرفنا موعد ميلاد أي رسول أو نبي نحتفل به لأن كل الأنبياء والرسل سواسية ولا نفرق بينهم، والاحتفال بميلاد سيدنا عيسى من الأمور المشروعة والجائزة".



