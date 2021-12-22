لقاء الخميسى : شخصية "قمر" في "زي القمر" كانت حتة مني ..فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها مع أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر "خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي المذاع على قناة C"سي بي سي " ، إن شخصية "قمر" هي حتة منى وأحببتها جدا لأنها أخذت من طاقتي ونفسيتي ".

ومن جانبه أوضح محمد العمروسي ، إن مسلسل " زي القمر " جاء بعد ضغط لأننا كنا مازلنا خارجين من نجاح مسلسل " إجازة مفتوحة " وهذا سبب ضغط لنا كبير .

وتابع محمد العمروسي ، إن تقديم شخصيات مختلفة من خلال عملين فنيين متقاربين كان شيء صعب ولكن تحدينا نفسنا وهذا اسعد الجمهور كثيرا .