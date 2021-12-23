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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: تأثير الإعلام أخطر وأكبر من تأثير الإمام في المسجد

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية  أحد علماء الأزهر الشريف، إن تأثير الإعلام أخطر وأكبر من تأثير الإمام في المسجد حول مسألة التعريف والتوعية بمخاطر الطلاق، مشيرا إلى أن الإعلام يعد العامل الأقوى في ظل الخطاب الديني المتجمد حاليا.

وأضاف "عطية"؛ خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"؛ المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأزهر والإفتاء والأوقاف يملكون التوعية بمخاطر الطلاق؛ معلقا: "لازم الخطاب الديني لا يكون مقتصر على رمضان جانا فقط".

وقال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف،  إن المؤسسات الدينية الأزهر والأوقاف والإفتاء لايملكون سوى التوعية في أن الزواج مشروع له أسس صحيحة يتم توضيحها.
وأضاف مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر :" اللي بيرجع مهدود حيلة بياكل وينام لا بيفكر في جواز تاني ولاطلاق، التسرع في الطلاق ناتج بناء على التسرع في الزواج، وأول خطوة تقوم بها المؤسسات الدينية هي التوعية.


قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى  (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

 

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى  ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

 

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.

 

 

مبروك عطية الاعلام الخطاب الديني المؤسسات الدينية القران الكريم

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