بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي ..موسيماني يعادل رقم جوزيه

نجح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري، في معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب السابق للفريق الأحمر، بعدما توّج بالسوبر الإفريقي مرتين متتاليتين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي، مساء أمس الأربعاء، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، على ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة.

كما استطاع موسيماني التتويج بلقب السوبر الإفريقي في النسخة الماضية، بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد.

وكان جوزيه قد قاد الأهلي لحصد لقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين عامي 2006 على حساب الجيش الملكي و2007 على حساب النجم الساحلي.

ويعتبر هذا السوبر الإفريقي هو الثامن في تاريخ القلعة الحمراء.

ويعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بالسوبر الإفريقي 3 مرات بعد أن توج بها عام 2017 مع صن داونز الجنوب إفريقي ومرتين مع الأهلي، بجانب كونه المدرب الإفريقي الوحيد الذي فاز باللقب مرتين متتاليتين.