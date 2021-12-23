طاهر محمد طاهر رجل مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والرجاء

حصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة الأهلى مع الرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت بينهما أمس بالدوحة.



ونشر الحساب الرسمى لبطولة كأس السوبر الأفريقى على موقع "تويتر"، فيديو لأهم لمسات طاهر محمد طاهر وهدفه فى الرجاء قائلا: "شارك كبديل فى الدقيقة 77، سجل هدف التعادل 90.. أحرز ركلة ترجيح.. أداء رائع من طاهر محمد لاعب الأهلى، استحق عليه لقب رجل مباراة كأس السوبر الأفريقى".



وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، أمس الأربعاء، عقب فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.

موسيماني يعادل إنجاز جوزيه:



بات موسيماني أول مدرب في تاريخ الأهلي يتوج بلقب السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بعد مانويل جوزيه الذي نجح في القيام بهذا الإنجاز عامي 2006 و2007.

وتوج الأهلي عام 2006 بلقب السوبر الإفريقي على حساب الجيش الملكي المغربي، على استاد الكلية الحربية، وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويتفوق المارد الأحمر 4-2.

كما توج فى العام التالي 2007 باللقب على حساب النجم الساحلي بعد التغلب عليه أيضا بركلات الجزاء الترجيحية .

جدير بالذكر أن الاهلي توج بلقب السوبر الإفريقي السابع فى تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي العام الماضي 2020 بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0.