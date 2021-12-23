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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحور يضرب طهرن.. إيران: 1800 إصابة محتملة بـ أوميكرون

علم إيران
علم إيران

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، أن هناك 1800 حالة إصابة محتملة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال كمال حيدري، نائب وزير الصحة الإيراني، إنه تم تحديد 1800 حالة مشتبه بإصابتها بأوميكرون في البلاد، قائلاً: "إذا زاد عدد المرضى الذين يعانون من المتحور، سيزداد عدد الإصابات في المستشفى والوفيات".

وحسب موقع "إيران انترناشيونال"، قال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، إن وجود 1800 مريض مشتبه بإصابته بأوميكرون في البلاد لا يعني أنهم مصابون جميعًا، وأنه يتم التحقق من الحالات المشتبه بها من قبل المعامل التشخيصية".

إيران تسجل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"

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وكانت إيران أعلنت في وقت سابق، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"، لمواطن وصل حديثا من إحدى دول الجوار.

وتعتزم السلطات الصحية في إيران النظر في سياسة مكافحة فيروس كورونا، بما يمكن أن يعني إغلاقا جديدا في المستقبل القريب.

وقال وزير الصحة بهرام عين اللهي الاثنين: "بسبب متحور أوميكرون الجديد، نخطط لإعادة التفكير داخل فريقنا المعني بإجراءات التصدي لأزمة فيروس كورونا".

وأضاف أن ذلك قد يشمل الإغلاق، كما أن حالة الإبقاء على فتح المدارس متروكة للمناقشة.

ايران اوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا كورونا فيروس كورونا

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