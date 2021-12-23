الشوربجي: الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة للمؤسسات الصحفية القومية يونيو المقبل

عقدت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم، اجتماعها برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية بحضور المستشار عادل بريك، والدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتور محمد توفيق، والدكتور أحمد مختار، وهويدا رمضان إبراهيم، ونجلاء أحمد البيلي، ومصطفي مسلم، والمستشار مدحت لاشين، ومحمد هاشم، ومصطفي يونس وهلال إبراهيم، وأحمد محمد صلاح الدين، وياسر محمود، وسيد محمد عبد العاطي، ومروة السيسى أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.



وحضر ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات وهم أمل ممدوح عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وفادى بشرى غالى وكيل وزارة-الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، ووسام عيد سعودي رئيس مجموعة الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهناء إسماعيل وكيل وزارة رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وجيهان محمد يوسف مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعبير نبيل رياض الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة، حيث اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن عامي 2015/2016 للمؤسسة.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، مشيراً إلي أنه من المخطط الأنتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو 2022المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات الصحفية القومية.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.



كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية فيما يتعلق بملاحظات تقرير الجهاز، على أن تقدم تقريرها الي رئيس مجلس الادارة لعرضه علي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية.

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